Cagnolino preso a calci, il padroncino finisce al pronto soccorso

Ascoli, 6 ottobre 2023 – Di un brutto episodio avvenuto qualche giorno fa a Villa Pigna e che ha visto anche un 15enne finire al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni si stanno occupando i carabinieri della stazione di Folignano e quelli di Ascoli. Un fatto inquietante che avrebbe avuto origine dalla contestuale presenza nella zona del parco di viale Assisi di tre cani, appartenenti a due diverse persone.

Un giovane stava passeggiando in tutta tranquillità con due cani all’esterno del parco come fatto più volte. In quel frangente è arrivato un gruppetto di ragazzini, tutti minorenni. Uno di loro aveva anche lui un cane, un border collie che il padroncino ha liberato dal guinzaglio per farlo correre liberamente all’interno del parco, anche nel suo caso come avvenuto tante volte in precedenza.

L’imprudenza può essere riconducibile al fatto che il cane è stato sciolto dal ragazzino, a quanto pare, già all’esterno dell’ingresso al parco; il padroncino pensava che il border collie si sarebbe diretto senza indugi dentro lo spazio recintato, come avvenuto tante altre volte. Invece il suo cane, alla vista degli altri due, si è diretto verso di loro.

L’atteggiamento non deve essere sembrato molto amichevole, giacché abbaiava insistentemente; così che il padrone dei due cani, forse temendo per i suoi due quadrupedi, ha cominciato a scalciare verso il border collie per allontanarlo e a quanto pare avrebbe poi colpito anche il loro padroncino minorenne che è ruzzolato a terra.

Soccorso dagli amici e da altre persone, il ragazzino è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è stato medicato per ferite e lesioni guaribili in un paio di settimane. Della vicenda si stanno occupando anche i carabinieri che una volta raccolti tutti gli elementi invieranno, se ci saranno gli estremi, un’informativa alla Procura della Repubblica.