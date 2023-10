Cagnolino rimane incastato nel cancello. Arrivano i pompieri per liberarlo

Doppio intervento nel pomeriggio di ieri dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto lungo la vallata del Tronto. Il primo, intorno alle ore 14, in località Sant’Egidio di Monsampolo del Tronto. Una donna di 61 anni, alla guida di una Fiat Multipla, a causa di una presunta distrazione, ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada piombando lungo la scarpata per una decina di metri, arrestandosi contro una baracca agricola per il rimessaggio di attrezzi. I pompieri hanno aiutato la donna, rimasta miracolosamente illesa, a risalire sulla strada e poi hanno messo il mezzo in sicurezza. In seguito sono intervenuti a Monteprandone per soccorrere un cagnolino di piccola taglia che era rimasto incastrato fra le sbarre del cancello di un’abitazione lungo il viale De Gasperi, nelle vicinanze dell’area di servizio Conad. Con l’impiego del divaricatore, i pompieri hanno allargato le sbarre e liberato il cagnolino.