Cala il sipario su ’Bimbimbici’ Premiazione per trentuno studenti

In viale Pasqualetti si è tenuta domenica mattina la cerimonia di premiazione dell’edizione 2023 di “Bimbimbici”, l’iniziativa di promozione della mobilità su due ruote organizzata dal Comune con il Comitato Eco-Schools e la collaborazione della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – Fiab. L’evento è stato l’epilogo di un progetto dedicato alla diffusione dell’impiego della bicicletta come mezzo di trasporto e della cultura dell’ecosostenibilità tra gli alunni dei tre Istituti Scolastici Comprensivi della città che, in occasione dell’incontro conclusivo, hanno partecipato a una biciclettata di gruppo che li ha visti attraversare il lungomare cittadino, partendo da piazza Salvo D’Acquisto fino a raggiungere la pineta dell’isola pedonale in centro città. Lì, alla presenza del sindaco Antonio Spazzafumo, del vicesindaco Antonio Capriotti e del consigliere comunale delegato Fabrizio Capriotti, sono stati premiati i trentuno alunni provenienti dalle scuola d’infanzia, dalle scuola primarie e dalle scuole secondarie di secondo grado dei tre Isc, per le opere (poesie, disegni e brevi testi) sul tema della sostenibilità presentate nel concorso organizzato in occasione dell’iniziativa.

L’incontro è proseguito poi con un momento dedicato alla divulgazione delle buone pratiche legate all’uso della bicicletta e all’importanza che riveste per il futuro del pianeta la diffusione di abitudini ecosostenibili in tutti gli ambiti della vita quotidiana.

"La città di San Benedetto – ha detto ai giovani il sindaco Spazzafumo – ha fatto proprio l’obiettivo di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria e, in questo modo, la qualità della vita di tutti i suoi abitanti. Come cittadini abbiamo il dovere di adottare comportamenti virtuosi, fare scelte ecologiche e proteggere l’ecosistema in cui viviamo, perché un giorno possa essere consegnato alle generazioni che verranno dopo di noi nelle migliori condizioni possibili".