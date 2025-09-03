Cala la produzione d’olio: "Attacchi della mosca e clima meno favorevole"

La campagna olearia 2024-2025 si annuncia in calo di produzione. Stando alle prime analisi fornite dall’agenzia ‘Logos’ attraverso la Cia (Agricoltori Italiani delle Marche), la produzione di olio nelle Marche ha fatto registrare nel 2024 un incremento straordinario: +198% rispetto all’annata precedente, la produzione a livello regionale ha raggiunto quota 4.320 tonnellate, contro le 1.452 del 2023. Complessivamente, nelle Marche sono stati coinvolti 155 frantoi, che hanno prodotto oltre 40,8 milioni di chili di olive, per una resa media dell’11% e una produzione totale superiore ai 4,3 milioni di chili di olio.

Nel dettaglio: Ancona con 35 frantoi 966.636 chili di olio a fronte di oltre 10 milioni di chili di olive molite, con una resa del 10%. Ascoli con 31 frantoi, per una produzione di 850.347 chili di olio e una resa del 12%, la più alta della regione. Fermo con 27 frantoi 861.859 chili di olio con una resa dell’11%. Macerata con 45 frantoi 1.127.466 chili di olio e una resa dell’11%. Infine, Pesaro Urbino, con 17 frantoi 514.093 chili di olio, con una resa del 10%.

"Il comparto olivicolo marchigiano – spiega Mauro Moreschini, direttore Cia Ascoli-Fermo-Macerata - in special modo del sud delle Marche, nell’anno 2024 ha ottenuto una buona produzione. Il 2025 sarà più difficile, anche a causa di attacchi patogeni come quello della mosca. In realtà, per i produttori l’ostacolo principale è sempre il prezzo, a causa del prodotto estero che continua ad arrivare sui nostri mercati e dell’aumento dei costi di produzione delle materie prime".

La campagna si inserisce in un contesto nazionale complesso, che ha visto la produzione italiana scendere sotto le 250 mila tonnellate, pari a un calo del 24% rispetto al 2023. "La produzione è stata positiva fino al 2023 – sostiene Giacomo Senzacqua, titolare dell’omonima azienda agricola di Falerone -. Non eccezionale, ma legata a una buona gestione degli oliveti. Il 2024 ha visto invece una produzione eccezionale su tutto il territorio marchigiano grazie ad un cotesto climatico ottimale. Quest’anno abbiamo una situazione a macchia di leopardo su tutto il territorio marchigiano, quindi mi aspetto sicuramente una minor produzione: la fioritura si è mostrata inizialmente buona, ma poi le temperature leggermente più basse rispetto alla media stagionale hanno fatto sì che la fioritura sia stata ritardata di qualche di qualche settimana".

Alessio Carassai