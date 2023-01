Calano gli incidenti a Monteprandone

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Patrono delle polizie Locali d’Italia, che si è celebrata ieri, l’Amministrazione comunale e il Comando di polizia locale di Monteprandone rendono noti i dati delle attività svolte nel 2022. I servizi generali gestiti dal Comando sono stati 10.800 tra richieste di intervento, informazioni e segnalazioni giunte alla centrale operativa. In materia di polizia giudiziaria sono 18 le notizie di reato trasmesse alla Procura di Ascoli e sono stati 26 i procedimenti compiuti su delega delle varie Procure. Diverse sono state le attività di collaborazione con le altre forze di polizia in particolare sui furti di veicoli avvenuti all’interno del territorio comunale nel 2022. Per tutti questi interventi è stato indispensabile l’ausilio del sistema integrato di videosorveglianza comunale che, con i fondi ottenuti dal Ministero dell’Interno, nel 2023 avrà all’attivo ben 75 telecamere di cui 21 Ocr con lettore ottico per le targhe dei veicoli in entrata e in uscita di varchi cittadini e 54 di contesto, a cui andranno collegate quelle presenti in tutti i parchi pubblici comunali. Per quanto attiene ai servizi autovelox sono 2.599 (- 600 rispetto al 2021) le violazioni alle norme del Codice della Strada di cui 1.516 (+ 56 rispetto al 2021) per eccesso di velocità, tra cui 7 sanzioni con sospensione di patente per aver superato il limite di oltre 40 kmh con punte di oltre 100 kmh, sono 520 ( - 290 rispetto al 2021) per inosservanza del segnale semaforico ’vistared’ e sono 653 (- 276 rispetto al 2021) per altre violazioni. Gli incidenti stradali sono passati da 47 del 2021 a 39 del 2022. "E’ un dato significativo – spiega il comandante Vendrame – soprattutto se parametrato al numero di incidenti rilevati negli anni precedenti sul nostro territorio che ammontavano a più di 100".

Marcello Iezzi