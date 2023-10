Calano gli infortuni sul lavoro

Nei primi otto mesi del 2023 nelle Marche sono stati denunciati all’Inail 11.094 infortuni sul lavoro con una riduzione dell’14.8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Disaggregando i dati emerge un aumento di quelli in itinere (complessivi) che passano da 1.660 a 1.779 (+7.2%); da evidenziare la crescita di quelli senza mezzo di trasporto che passano da 543 a 679 (+25.0%). Di questi, 8.792 sono di lavoratori italiani (18.3%) e il resto di lavoratori di paesi U.E. e Extra; il 34.36% sono di donne. La provincia di Ascoli conferma dati in decrescita poiché si passa da 1.635 a 1.512 denunce (-7.5%). In diminuzione il numero delle denunce degli infortuni mortali, nella regione, poiché sono 17 contro i 20 dell’anno precedente; 16 accaduti nel settore industriale, uno in agricoltura; i 16 eventi mortali sono di lavoratori italiani e uomini. La nostra provincia registra 2 casi denunciati rispetto ai 4 casi dell’anno precedente. Nel Piceno si registrano 538 denunce rispetto alle 480 dell’analogo periodo del 2022, ovvero una crescita del 12.1%. "Dai dati elaborati risulta che le denunce per infortunio sul lavoro, nella regione Marche, presentate all’Istituto, nel periodo in esame, sono in diminuzione; mentre quelli in itinere, andata e ritorno casa lavoro (complessivi), assumono un valore importante poiché passano da 1.660 a 1.779 (+7.2%); così quelli Senza mezzo di trasporto che crescono del 25% infatti passano da 543 a 679" commenta Guido Bianchini, presidente del Comitato provinciale Inail di Ascoli, ricordando come "i dati confermano la riduzione registrata nei mesi scorsi del 2023 dopo l’impennata dell’anno 2022".

p. erc.