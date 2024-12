Calano gli occupati e anche gli infortuni

In questi giorni di forti tensioni sul fronte dell’occupazione arriva anche il report infortuni sul lavoro e malattie professionali nelle Marche e nel Piceno nei primi 10 mesi del 2024 stilato dall’Inail. Le denunce di infortunio sul lavoro nei primi 10 mesi del 2024, nel Paese, sono state 491.439 (+0,4% rispetto a ottobre 2023), con un aumento dei soli incidenti in itinere. I casi mortali sono stati 890 (+2,5%). Le patologie di origine professionale denunciate, 73.922. Nelle Marche gli infortuni denunciati all’Inail sono stati 13.964 contro i 14.189 dello stesso periodo del 2023 (-1,5%). Nella Provincia di Ascoli Piceno sono stati 1.850 contro i 1.915 (-3.3%). I morti 15 contro i 21 (-28.5%). Nel Piceno da 2 a 1 (-50%). Circa le patologie professionali è confermato l’incremento dei periodi precedenti ovvero in regione sono state denunciate 6.686 contro le 5.596 del periodo precedente (+19 4%).

"Nel Piceno – spiega Guido Bianchini past President Cocopro Inail Ascoli – si è passati da 650 a 712 (+9.5%). È confermato l’andamento dei periodi precedenti da analizzare con cura trattandosi di dati non definitivi. Il trend risente sia delle azioni positive esercitate dagli attori interessati ma soprattutto dell’andamento congiunturale negativo sul fronte occupazionale e dell’utilizzo degli impianti con meno ore lavorate e forte ricorso alla cassa integrazione guadagni nel Piceno".