Calci, pugni e una mannaia Arrestato giovane violento

Brandiva un coltello con cui minacciava gli avventori di un bar nella zona di via della Pace, a ovest dell’ospedale di San Benedetto, ma nella sua disponibilità aveva anche una mannaia. Il cittadino di nazionalità marocchina è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di San Benedetto che sono stati aggrediti e che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate ed indagato per porto di strumenti atti ad offendere, dopo l’udienza della convalida dell’arresto il Giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di San Benedetto con l’obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione in attesa del Giudizio direttissimo.

La vicenda è piuttosto complessa e risale al 31 luglio scorso, quando gli agenti del commissariato sono accorsi nel bar dove il giovane cittadino straniero, a petto nudo, nascosto tra le auto in sosta, in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista degli agenti ha reagito colpendoli con calci e pugni, ma alla fine i poliziotti sono riusciti ad immobilizzarlo, nonostante fossero contusi.

A seguire ha continuato nello stesso atteggiamento nel momento di farlo entrare in macchina per il trasporto in commissariato, tanto che un agente ha subito lesioni guaribili in 5 giorni. Durante le fasi di identificazione è emerso che lo stesso giovane nordafricano, con una serie di precedenti penali, il 27 febbraio del 2021, davanti allo stesso bar aveva aggredito tre operai italiani e un albanese. Con l’uso di una catena aveva colpito uno degli operai ferendolo in modo serio alla testa continuando a percuoterlo, selvaggiamente, anche dopo che il malcapitato era finito a terra. Tracce di sangue furono rilevate anche sui muri delle abitazioni vicine, tanta fu la ferocia con cui il marocchino aveva infierito sull’uomo.

Tornando all’episodio della sera del 31 luglio scorso, il magrebino ha anche danneggiato una porta al piano terra del commissariato, nel tentativo di darsi alla fuga, minacciando di morte gli agenti della volante. Ricostruendo la vicenda, il giovane straniero pochi minuti prima, intorno alle 22, stava discutendo con una giovane donna italiana e poiché la situazione stava degenerando è intervenuto il fratello della ragazza e poi anche il titolare del bar per calmare gli animi.

La missione non ha sortito gli effetti sperati, poiché il marocchino è tornato a casa ed è ricomparso in strada armato di ascia, ma ha trovato la polizia che era stata già avvertita dal proprietario dell’esercizio pubblico. L’arma è stata poi recuperata dagli agenti di polizia, fra le auto in sosta.

Marcello Iezzi