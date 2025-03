Calcio in lutto, addio a Bruno . Pizzul e l’intervista al presidentissimo

Se il pallone potesse parlare, avrebbe la voce di Bruno Pizzul. E’ proprio così perché Pizzul è stato il più grande telecronista e giornalista degli anni ’80 e ’90. Se ne è andato nella sua Gorizia all’età di 87 anni, compleanno che avrebbe festeggiato sabato, tra due giorni. Bruno Pizzul ha raccontato cinque Campionati del Mondo, quattro Europei, la strage dell’Heysel, le Notti Magiche del Mondiale di Italia ’90 e i rigori di Pasadena, quattro anni dopo, rimanendo freddissimo al rigore calciato da Roby Baggio sopra la traversa nella finale persa contro il Brasile. Ha seguito la Nazionale Azzurra per sedici anni dal 1986 al 2002 con la sua ultima telecronaca nell’amichevole Italia-Slovenia del 21 agosto 2002. Un vero monumento del giornalismo italiano con la sua voce inconfondibile e il suo ‘Tutto molto bello’ che ha fatto il giro del mondo. Aveva giocato a calcio nel ruolo di centromediano, diventando professionista e ingaggiato dal Catania nel 1958 poi dall’Ischia, dall’Udinese e dalla Sassari Torres. Bruno Pizzul era legato anche alla città di Ascoli visto che tra l’esordio da calciatore professionista e la laurea in giurisprudenza, aveva svolto il servizio militare negli Alpini come ufficiale. Infatti, nel 1962 a 24 anni aveva iniziato il 28esimo corso Auc Negli anni dell’Ascoli in Serie A è stato spesso inviato allo stadio Del Duca e rimane storica una sua intervista al Presidentissimo Costantino Rozzi, subito dopo la straordinaria vittoria dei bianconeri in Mitropa Cup, il 16 novembre 1986, contro il Bohemians Praga. In panchina c’era mister Ilario Castagner e l’Ascoli pochi mesi prima aveva espugnato lo stadio Meazza-San Siro battendo il Milan, dell’esordiente presidente Silvio Berlusconi, con l’eurogol di Barbuti. Un calcio davvero di altri tempi. Ciao Bruno.

Valerio Rosa