Calcio, storie e aneddoti La ’Zona Cesarini’ vista da Luca Pagliari

La vita raccontata attraverso il calcio, tra parole e storie che non si dimenticano. Il Festival Storie ospita a Santa Vittoria in Matenano lo storyteller Luca Pagliari, che racconterà la straordinaria e unica storia di Renato Cesarini. L’appuntamento è per questa sera, alle 21.30, nella cornice del chiostro del municipio, in pieno centro storico a Santa Vittoria in Matenano, ad ingresso gratuito. Si tratta del tredicesimo evento del ricco Festival Storie che in 7 mesi porta ben 33 spettacoli in 11 borghi del Fermano e del Maceratese, con la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini e l’organizzazione dell’associazione culturale Progetto Musical. ‘Zona Cesarini. Il calcio, la vita’ è uno spettacolo scritto e interpretato da Luca Pagliari in cui il football è lo sfondo di vicende umane complesse e ricche di sfaccettature. Il testo attraversa i temi dell’emigrazione, della povertà, del talento, dell’amicizia, del coraggio e della genialità.

Alla storia di Renato Cesarini, nato a Senigallia l’11 aprile 1906, morto a Buenos Aires il 24 marzo 1969, si sovrappone quella di Omar Sivori che amava ripetere: "Renato per me è stato il padre che avevo perso da bambino ed io ho rappresentato per lui il figlio che non aveva mai avuto". Lo spettacolo dura 90 minuti, come una partita di calcio. Accompagnato dalle musiche di Eleonora Beddini, letture, foto e oggetti evocativi, Pagliari alterna la funambolica storia di Cesarini al ricordo delle tante giornate trascorse a Senigallia assieme a Sivori nell’estate del 2004. Alla fine, resta il gol in Zona Cesarini, metafora perfetta di quel residuo di spazio in cui si è ancora in tempo per agire, per compiere quel qualcosa che ci eviterà di rimanere schiacciati dal rimpianto, perché le parole non dette e le cose non fatte rappresentano la peggiore delle condanne. Il Festival Storie mette in rete 11 borghi delle province di Fermo e Macerata che hanno vissuto nel 2016 il dramma del terremoto: 33 appuntamenti nei teatri storici, nelle piazze, nei siti più suggestivi di Belmonte Piceno, Grottazzolina, Montappone, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria in Matenano e Servigliano della provincia di Fermo; Caldarola, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano della provincia di Macerata.

Un fazzoletto di terra che unito somma poco meno di 16.000 abitanti. La sinergia coinvolge: Regione Marche, Camera di Commercio, Unione Montana dei Monti Azzurri, Unione Montana dei Sibillini, Province di Fermo e di Macerata, Sistemi turistici di Fermo e di Macerata, Fondazione Carima, Fondazione Carifermo, Banca del Piceno, Carifermo e decine di partner privati.