Calcutta in tour a Servigliano

Dopo il successo del suo ultimo album e del tour nei palasport che ha registrato il tutto esaurito, il noto cantante Calcutta nome d’arte di Edoardo D’Erme, annuncia il suo ‘Relax Tour Estivo 2024’, che farà tappa anche al ‘Parco della Pace’ di Servigliano. In totale saranno 13 concerti, in tutta Italia, ma la sua presenza al ‘NoSound Fest’ evento musicale promosso dalla ‘Best Eventi’ in collaborazione con l’Amministrazione di Servigliano, è stata già confermata per il 26 giugno con inizio alle 21,30. Il cantautore originario di Latina, noto per la sua voce unica e le sue canzoni cariche di emozioni, porterà sul palco i brani del suo nuovo disco, oltre ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. Il disco di Calcutta ‘Relax’, uscito il 20 ottobre di quest’anno, ha già riscosso la prima posizione in classifica e secondo i dati della Fimi, è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. I suoi brani pop, pop rock e rap sono apprezzati da un vasto pubblico che raccoglie ampie fasce di età, inoltre Calcutta ha collaborato con diversi artisti come Fabri Fibra, J-Az e Fedez. I biglietti saranno disponibili sui circuiti TicketOne, Ticketmaster, Vivaticket e Ciaotickets a partire dalle 11 di giovedì 9 novembre.

a.c.