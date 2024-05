Caldaia in fiamme in un appartamento. Grande paura nella notte in via Terracini

Momenti di grande preoccupazione nella notte fra venerdì e sabato in via Terracini a Porto d’Ascoli per le fiamme divampate da una caldaia sul balcone di un appartamento al terzo piano della palazzina. Scattato l’allarme, per opera dei vicini di casa, poiché la donna che vi abita non si era accorta di nulla, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto con due squadre, le pattuglie dei carabinieri e del commissariato di pubblica sicurezza unitamente ad un equipaggio del 118 dell’ospedale di San Benedetto. Massimo allarme, dopo quanto accaduto martedì scorso in via della Pace a San Benedetto costata la vita a una donna di 74 anni e al suo cane. I pompieri hanno subito aggredito l’incendio ed evitato che le fiamme e il fumo potessero interessare l’interno dell’alloggio. Molta paura e preoccupazione tra i residenti ma, grazie al tempestivo allarme, nessuno si è fatto male.