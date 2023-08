Caldo africano, si entra nell’apice

"L’anticiclone subtropicale sta raggiungendo la massima potenza in queste ore, con asse disposto lungo Marocco-Spagna-Francia-Nord Italiaarea alpina". Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Previste temperature massime tra 35 e 38°C su Pianura Padana, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche grado in meno tra Marche e Abruzzo complici venti da Nordest ma con afa alle stelle che aumenta la percezione del caldo. Farà molto caldo anche in montagna, da domenica progressivo calo termico a partire dal Nord.