Caldo, anche gli animali soffrono E non si fermano gli abbandoni

Cani, gatti, conigli e pappagalli: quasi in ogni famiglia ormai c’è un animale da compagnia ed è fondamentale ricordare che anche loro soffrono per il caldo estremo. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: ciotola di acqua fresca cambiata ogni giorno, no a passeggiate nelle ore più calde o comunque su asfalto rovente (basta appoggiare il palmo di una mano, se il suolo scotta per noi scotta anche le zampe), garantire un rifugio fresco e ventilato coperto dal sole. Ma questi consigli sono per chi gli animali li tratta come componenti di famiglia.

Purtroppo continua invece a esserci chi, nel 2023, ancora li abbandona. I gatti abituati a stare in casa vanno incontro a ferimento o morte per una serie probabile di zuffe anche molto violente con altri felini di strada o di campagna, oltre a soffrire per la mancanza dei padroni. I cani creano un doppio problema: se abbandonati in strada, soprattutto con questo caldo estremo, tendono a vagare sperduti mettendo a repentaglio la sicurezza propria e degli automobilisti. Se abbandonati in campagna, come accade spesso alle bestiole di tartufai e cacciatori non più soddisfatti delle loro performance, diventano inselvatichiti. Possono formare branchi che poi vengono regolarmente confusi con i lupi, facendo scattare l’allarme per le specie selvatiche, rarissime invece da incontrare.

I dati degli abbandoni estivi sono spaventosi, a livello italiano: solo nel 2022 sono stati oltre 130mila i cani e gatti abbandonati, di questi il 30% (circa 500 al giorno!) avviene proprio in nel periodo estivo. Con l’obiettivo di ridurre al minimo la presenza di ospiti nelle strutture e promuovere le adozioni responsabili è nato il portale QuattroZampeinFamiglia: il motore di ricerca offre visibilità gratuita a rifugi, gattili e canili di tutta Italia con l’obiettivo proprio di facilitare l’incontro tra le persone che vogliono adottare e le migliaia di cani e gatti che cercano una famiglia. "L’abbandono degli animali è un reato – ricordano gli animalisti –: l’articolo 727 del Codice Penale infatti cita che "chiunque abbandoni animali domestici è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Abbandonare un animale domestico è un atto crudele e inammissibile; le ragioni possono essere molte, ma nessuna giustifica il gesto".

Eleonora Grossi