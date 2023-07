Caldo, crescono le richeste di aiuto "Ecco come bisogna comportarsi"

Ogni anno, durante l’estate, aumentano le richieste di soccorso sanitario per l’impatto, spesso molto serio, delle alte temperature, che proprio in queste ore si stanno registrando anche nel Piceno. La centrale operativa 118 riceve tutti i giorni chiamate per malori dovuti agli effetti del caldo, soprattutto da parte di pazienti fragili per patologie neurologiche e cardiologiche, di anziani e bambini. Un sovraccarico di lavoro per gli operatori dell’emergenza e urgenza che, però, con qualche accortezza potrebbe essere alleggerito.

Da qui alcune raccomandazioni da parte del direttore del dipartimento di emergenza dell’Ast di Ascoli e della Centrale operativa 118 Piceno soccorso, Tiziana Principi, "Lo stress da calore – dice la Principi – si manifesta con un senso di leggero disorientamento, malessere generale, debolezza, nausea, vomito, cefalea, tachicardia ed ipotensione, oliguria, confusione, irritabilità. La temperatura corporea può essere leggermente elevata e si associa a forte sudorazione. Se questa condizione patologica non viene diagnosticata e trattata immediatamente, può progredire fino al colpo di calore. La diagnosi può essere facilmente confusa con febbre virale. Occorre spostare la persona in un ambiente fresco e, se non è presente nausea, reintegrare i liquidi mediante bevande ricche di sali minerali e zuccheri, favorire il raffreddamento del corpo togliendo gli indumenti, bagnandolo con acqua fresca o applicando degli impacchi freddi sugli arti. Monitorare in modo continuativo il battito cardiaco, la pressione sanguigna, la frequenza respiratoria. Nei casi più gravi, trasportare il paziente al Pronto soccorso. Il colpo di calore è la condizione più grave. Il ritardato, o mancato, trattamento può portare anche al decesso. La temperatura corporea raggiunge valori fino a 40°C. Si può presentare con debolezza, letargia, nausea, vertigini, danno cerebellare, iperventilazione e tachicardia, anidrosi, diatesi emorragica, edema polmonare, aritmie cardiache, sino allo shock accompagnato da delirio che può progredire sino alla perdita di coscienza. In ogni caso è necessario evitare esposizione al caldo eccessivo fino alle ore serali, bere molta acqua non fredda, frutta, verdura e avvisare sempre il proprio medico per un’eventuale modifica del dosaggio dei farmaci".

La Principi, in occasione della stagione balneare, ricorda "di rispettare le regole imposte dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto per la sicurezza durante la balneazione, per evitare malori e annegamenti. Inoltre, consiglia a tutti gli chalet provvisti di defibrillatore automatico di controllare il funzionamento e il materiale e di contattare la Centrale operativa 118 per delucidazioni".

Lorenza Cappelli