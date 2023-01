Ascoli senza neve e pioggia, incubo siccità. La crisi idrica ora può allargarsi

Ascoli, 6 gennaio 2022 - Non nevica e nemmeno piove e non è un bel segnale, sotto molti punti di vista. Non decolla la stagione sciistica invernale visto che gli impianti di monte Piselli non sono dotati di cannoni sparaneve che potrebbero sopperire alla mancanza di precipitazioni nevose. Ma soprattutto c’è forte preoccupazione per le ripercussioni che ciò potrà causare la prossima estate riguardo l’approvvigionamento idrico.

Il territorio piceno è in costante allarme dalla seconda metà del 2016 quando le scosse di terremoto del 24 agosto e del 30 ottobre causarono gravissimi danni all’acquedotto del Pescara sul monte Vettore, con l’acqua dirottata in altre direzioni. Una perdita cospicua. La Ciip di Ascoli da tempo non nasconde la gravità della situazione definendo costantemente la crisi idrica in atto come "gravissima".

La grande malata è la sorgente di Forca Canapine. Complessivamente per le conseguenze del terremoto sono stati persi 630 litri di acqua al secondo che hanno virato verso la Valnerina; il flusso delle sorgenti da cui normalmente si approvvigionava il sistema è passato da 1.100 litri al secondo a 500 l/s, con una perdita del 50%, contrastata attraverso l’allestimento degli impianti di soccorso Castel Trosino, Fosso dei Galli e Santa Caterina che hanno permesso di recuperare 270 litri al secondo. Nel 2017 rapidamente si passò dal codice arancione al codice rosso, quello più grave e da cinque anni la situazione è rimasta pressoché tale, con problemi tecnici che hanno comportato ulteriori disagi, proprio come accaduto durante le feste natalizie a causa della rottura della pompa di un pozzo a Capodacqua.

Un’emergenza che ha costretto la Ciip ad annullare la chiusura dei serbatoi nelle ore notturne in atto da mesi in molte zone di Ascoli e Fermo disposta per favorire l’utenza durante le feste natalizie. Molte speranze sono riposte nel progetto dell’Anello dei Sibillini, per la cui realizzazione ci vorrà però ancora tempo, trattandosi di un’opera mastodontica. Per cui la situazione non è destinata a migliorare a stretto giro. Per cui la soluzione nel breve termine per le famiglie del Piceno e del Fermano sta nell’utilizzare con assoluto raziocinio l’acqua (il cui costo è per altro aumentato recentemente), evitando sprechi di qualsiasi natura e dotare le proprie abitazioni di impianti autoclave per poter sopperire alle eventuali interruzioni di erogazione dell’acqua.

Durante il 2022 sono state limitate alle ore notturne e non in tutte le zone, ma la situazione in vista della prossima estate potrebbe peggiorare, per cui è bene organizzarsi per tempo.