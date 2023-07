Caldo estremo e sanità "Così aiutiamo i più fragili"

L’ultima ondata di caldo è passata, ma purtroppo le temperature esteme e nocive per la salute degli ultimi dieci giorni sono destinate a riproporsi e a diventare la nuova normalità. Per fronteggiare le ondate di calore l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, come da disposizione del ministero della Salute e dell’assessorato alla sanità della Regione, ha attivato nei pronto soccorso degli ospedali il ‘codice calore’, mentre sul territorio la rete tra Rsa, medici di medicina generale, assistenza domiciliare, guardia turistica, continuità assistenziale e Uca sta funzionando, soprattutto a beneficio degli anziani e dei più fragili. E’ stata proprio l’emergenza caldo una tra le prime criticità affrontate, al suo arrivo, dal nuovo direttore generale dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini. A coordinamento del territorio ci sono i direttori di distretto sanitario che per Ascoli è Giovanna Picciotti.

"In tutte le strutture residenziali per anziani, di cui cinque a gestione diretta dell’Ast – dice Picciotti –, ma anche in quelle convenzionate, abbiamo ricordato le norme ambientali, ovvero tenere chiuse le finestre nelle pareti dove batte il sole e arieggiare quando invece la parete è in ombra. Già con questi accorgimenti il microclima migliora molto. Si tratta di una semplice e banale misura, ma importante. Lo stesso abbiamo fatto con gli infermieri dell’Adi – continua – ai quali è stato detto di verificare le condizioni delle abitazioni dove si recano, oltre l’idratazione dell’anziano che, avendo un ridotto stimolo della sete, deve bere più volte nell’arco della giornata. Inoltre, abbiamo suggerito loro di verificare se la lingua del paziente è asciutta o meno per vedere se è disidratato". Per quanto riguarda, invece, l’attività di contrasto agli effetti negativi del caldo da parte dei medici di medicina generale, Picciotti continua dicendo: "A loro abbiamo chiesto particolare attenzione, anche perché c’è stato un discreto turnover di medici, ne sono entrati molti giovani, che però sono preparatissimi. Abbiamo però ritenuto opportuno richiamare la loro attenzione, anche se lo avrebbero fatto, sulla opportunità o meno di rivedere il piano terapeutico degli assistiti anziani, sapendo che si perdono più liquidi con la sudorazione". Non ha registrato un incremento di accessi per il caldo, a differenza dei pronto soccorso dei nosocomi piceni dove l’aumento c’è comunque stato, la guardia medica. "Anche quest’anno a San Benedetto – continua Picciotti –, dal 15 giugno è stata attivata la guardia turistica, in un’unica sede, vicino al lido Las Vegas. E’ attiva tutti i pomeriggi, sia feriali che festivi, dalle 15 alle 19. E ancora, abbiamo attivato anche le Uca, unità di continuità assistenziale, il cui concetto riprende quello delle Usca, ma sono anche una premessa rispetto all’Uca che dovrà essere attivata nei territori in base al Decreto ministeriale 77 del 2022. E’ attiva dal 22 luglio scorso fino al 31 agosto, ad Ascoli e San Benedetto, con un medico ciascuno neolaureato e neo iscritto all’ordine. E’ operativa dalle 8 alle 14 tutti i giorni, feriali e festivi, e a richiederla è il medico di medicina generale. La finalità dell’Uca è aiutare il medico di base, ed è utilizzata per attività ambulatoriale nei confronti dei turisti. Ad Ascoli si trova al Luciani".

Lorenza Cappelli