Caldo record e cemento. Il Pd: "Il piano verde non c’è"

Stop al consumo di suolo e nuovo piano di riforestazione urbana: è quanto chiede il Pd sambenedettese attraverso il presidente del circolo nord Alessandro Marini, che all’indomani delle decisioni prese in consiglio sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio, non lesina critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, che il democrat considera ancora miope rispetto ad una necessaria programmazione. "Tra le tante promesse che l’amministrazione comunale di San Benedetto ha sbandierato – dice il democrat – dopo essersi ritrovata un ingente avanzo di bilancio figlio di una programmazione deficitaria e a dir poco improvvisata manca, purtroppo, un forte impegno nelle ‘nature based solutions’. E pensare che proprio l’altro ieri, nonostante il vergognoso voto contrario del governo Meloni è stata approvata in Europa la Nature Restoration Law, volta a stabilire e attuare misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell’Ue entro il 2030". Marini rammenta il triste primato che la riviera vanta in fatto di consumo di suolo (il 37% circa), nonché in termini di densità abitativa in proporzione al territorio comunale: aspetti che ancora non sono stati risolti dal vertice di Viale De Gasperi. "Per la nostra città – continua il presidente di circolo - la seconda più cementificata della costa marchigiana, dinanzi alle ondate di caldo sempre più frequenti e ai fenomeni alluvionali è di vitale importanza ripensare sin da subito l’equilibrio tra il costruito e il pochissimo spazio ancora libero. Questo si traduce non solo in un immediato stop al consumo di suolo laddove non necessario, ma anche nella restituzione all’aria di chilometri di suolo ricoperti da cemento e asfalto. Un piano di forestazione urgente volto quantomeno a raddoppiare gli alberi in città e la rinaturalizzazione dei diversi torrenti permetterebbero di migliorare la vita dei cittadini sambenedettesi, con effetti sulla qualità dell’aria, patologie respiratorie, contrasto ai cambiamenti climatici, inquinamento acustico". Insomma, per il Pd l’amministrazione, dopo oltre due anni e mezzo, ha ancora tanto da fare. "Nel vedere i progetti che interessano piazza Montebello o l’area ex camping – conclude il demo – sembra quasi che chi amministra la città non abbia mai visto un rendering con la mappa del calore di una città con e senza alberi".

Giuseppe Di Marco