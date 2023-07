Caldo record e siccità Oggi il picco dell’ondata Ma le piogge di tre mesi ci salvano dalle chiusure

Incrociamo le dita, ma nonostante il picco del caldo previsto per oggi (si sfioreranno i 40 gradi all’ombra) almeno una buona notizia c’è. L’acqua non manca e se proprio si dovrà fare ricorso ai serbatoi di emergenza non accadrà prima della seconda decade di agosto. Niente chiusure notturne dunque, tantomeno quelle diurne scongiurate anche la scorsa estate, nonostante una crisi idrica gravissima. Le piogge abbondanti fra inverno e, soprattutto, primavera, hanno determinato questa situazione complessivamente favorevole. In ogni caso questo non autorizza ad un uso sconsiderato della risorsa idrica. L’acqua va utilizzata correttamente quando c’è, per far sì che sia disponibile a lungo. L’acqua che dal Vettore scorre nella rete idrica è stata fin qui sufficiente per soddisfare la domanda che in estate comunque aumenta tanto, per via delle temperature alte e della massiccia presenza turistica lungo la costa adriatica fra San Benedetto e il Fermano.

Dalla Ciip trapela ottimismo anche se la guardia resta alta e l’attenzione ai dati che provengono dalle riserve vengono monitorati in tempo reale. Le piogge abbondanti di giugno che hanno condizionato la primavera hanno sortito se non altro l’effetto di rendere la quantità di acqua disponibile ad un livello ottimale. Certo si segue con attenzione l’ondata di cald che sta attanagliando il territorio da qualche giorno e che è destinata a durare ancora un po’, ma il livello di preoccupazione è moderato. Il fatto è che non si possono fare raffronti con i periodi antecedenti al 2016, coi dati storici della disponibilità di acqua e il consumo; questo perché il terremoto ha prodotto danni gravissimi all’acquedotto del Pescara, facendo disperdere gran parte dell’acqua che in precedenza veniva riversata nel Piceno e nel Fermano attraverso le condotte della Ciip. Per cui, senza la possibilità di un raffronto statistico fortemente attendibile, si procede monitorando la situazione giorno per giorno. In base all’esperienza dal Ciip fanno sapere che l’acqua non mancherà almeno fino alle festività di Sant’Emidio, poi si vedrà. Se dovesse essere necessario ricorrere ai serbatoi di emergenza, sono pronti quelli di Castel Trosino, Fosso dei Galli e Santa Caterina per il Fermano.

Peppe Ercoli