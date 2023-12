Calendario artistico, 16esima edizione sul tema ’equilibrio’

Domenica alle ore 17,30 presso l’Ospitale-Casa delle Associazioni al Paese Alto di Grottammare, Matilde Menicozzi presenta il suo calendario artistico 2024, giunto alla 16esima edizione. Quest’anno l’opera è dedicata al tema "dell’equilibrio" e rappresenta un viso di donna solare, con la predominanza dei colori primari giallo e rosso. Un lavoro di trasparenze che l’artista ha dipinto con sicurezza e fantasia usando la tecnica dell’acquerello. L’immagine grafica è stata curata dal professor Tonino Ticchiarelli e la stampa è stata realizzata dalla tipografia Fast Edit. "Credo che mai, come in questo momento, abbiamo bisogno di buon senso – ha affermato Matilde Menicozzi - Di ritrovare il giusto equilibrio tra le persone per combattere la rabbia individuale che porta ai femminicidi e quella collettiva che porta alle guerre. Lavorare su noi stessi per acquisire consapevolezza è fondamentale, così come non farci sopraffare dalle nostre paure. Questi sono i temi sui quali intendo fare una riflessione". L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e delle associazioni Blow Up e Paese Alto. A tutti i partecipanti sarà fatto dono di una copia del calendario che negli anni è diventato un aggetto da collezione.