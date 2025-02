Calendario delle giostre. In Italia ce ne sono 58, la stagione al via a marzo

Sono in totale 58 le giostre e Quintane inserite nel calendario nazionale 2025, iniziativa promossa dall’aretino Roberto Parnetti, che è stato presentato a Faenza in occasione della presentazione del libro ‘Il Niballo Palio di Faenza attraverso le figure del Corteo storico’, a cura di Aldo Ghetti e Benedetta Diamanti. Delle manifestazioni censite, che assegneranno punti anche per l’ottava edizione del premio nazionale ‘Miglior Cavaliere d’Italia’, 48 sono quelle dove i cavalieri e amazzoni utilizzano delle lance mentre dieci sono quelle dove vengono usati dei pugnalini tipici di tre provincie laziali ovvero Roma, Latina e Frosinone. Nel calendario, ovviamente, c’è anche la Quintana di Ascoli, rappresentata nella cerimonia da Massimo Massetti del consiglio degli anziani. La ‘stagione’ delle giostre all’anello si aprirà con la Sartiglia di Oristano la domenica e il martedì di Carnevale (2 e 4 marzo): una manifestazione che, rispetto alle altre, non vede un vincitore poiché dal numero delle stelle che saranno centrate dai cavalieri e amazzoni dei due gremii dei Falegnami e Contadini si traggono buoni auspici per l’anno in corso. A maggio, poi, le prime due giostre con l’assegnazione di un premio al vincitore, in questo caso ad un Terziere, con la Corsa all’Anello di Narni sabato 3 (la ‘storica’) e domenica 11 (la ‘moderna’). L’ultima giostra sarà invece la Giostra dell’Arme a San Gemini, in programma domenica 12 ottobre.

Matteo Porfiri