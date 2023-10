Calendario di eventi per aiutare i commercianti

"La piazzetta in festa" apre oggi, il calendario degli eventi ideato dall’Amministrazione comunale per dare slancio alle attività commerciali durante la stagione autunnale. L’iniziativa si terrà in piazza Carducci, dove sono previsti la mostra mercato organizzata dall’associazione ciclistica Crocette, giochi per bambini, truck food e il concerto del violinista Valentino Alessandrini, primo tra gli ospiti in calendario che si renderanno protagonisti di concerti ed intrattenimento (dalle 10 alle 22). Lo stesso format, infatti, sarà replicato il 18 novembre e il 16 dicembre. In piazza Fazzini. Il calendario prevede altri due appuntamenti, il 4 novembre e l’8 dicembre, con "Le Grotte d’autunno", in collaborazione con la Confcommercio. Le attività che aderiscono al progetto possono apporre un adesivo in vetrina, fornito dall’Amministrazione, per segnalare la partecipazione all’evento, con sconti, e tutto quanto possa dare risalto al proprio negozio.