Calendario sexy per pubblicizzare la Riviera, bufera sul comune di San Benedetto

San Benedetto (Ascoli), 8 dicembre 2023 – Tempi di calendario, sì, ma nella Riviera delle Palme non si sfoglia quello dell’Avvento. Il 6 dicembre a San Benedetto è stato presentato il ‘Miss Grand Prix 2024’: dodici scatti di modelle in costume, che posano su sfondi tipici del litorale piceno. E il caso è servito.

La pubblicazione desta da subito durissime polemiche da parte degli oppositori del sindaco Spazzafumo. In realtà, anche la coalizione di governo, in particolare i centristi cattolici, prende le distanze dall’iniziativa. Crisi politica a parte, le lagnanze convergono sull’inopportunità dell’operazione, visto che proprio il giorno prima è stato dato l’estremo saluto a Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex.

Insomma, si torna a parlare di patriarcato, stereotipi, del corpo femminile come leva per veicolare messaggi. Si critica il Comune per aver speso settemila euro, anche se il promoter Claudio Marastoni fa presente che i soldi sono stati spesi per la partecipazione dell’ente rivierasco all’Eicma 2023.

Cosa c’entra? L’idea del calendario, afferma l’organizzatore, è partita da lì. San Benedetto, infatti, ha partecipato alla più influente fiera sulle moto con lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza stradale.

In quella sede, Marastoni e il sindaco Spazzafumo gettano le basi per un’altra iniziativa. Si parla della possibilità di ambientare la dozzina di istantanee ‘Miss Grand Prix 2024’ proprio nei luoghi più rappresentativi della riviera: il faro, piazza Giorgini, il lungomare, i giardini tematici. E alla fine il progetto va in porto.

Le protagoniste sono le sei ragazze che hanno vinto la fascia di Miss Grand Prix edizione 2023: Azul Prandini, Nicole Bursi, Giada Casalena, Gaia Catelli, Greta Galbianco e Fabiola Sacripante.

Ma chi ha finanziato, allora, il calendario? Marastoni spiega che è stato realizzato grazie al contributo di sponsor privati, gli stessi che compaiono al termine di ogni pagina. Tra questi, però, spicca anche un altro logo: quello della ‘Città di San Benedetto’.

E dato che gli scatti godono di una diffusione nazionale, il tutto è presentato come vetrina ottimale per la riviera.

Buona parte della comunità locale, però, non approva il calendario neanche come idea di marketing territoriale.

I contrasti sono destinati a durare: Marastoni difende calendario e modelle, alludendo a possibili azioni legali nei confronti di chi è andato oltre la semplice critica.

L’imprenditore, a San Benedetto, ha già organizzato Rosso Italia, cioè una manifestazione contro la violenza sulle donne.