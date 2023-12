Calice amaro per il Piceno. La guerra del Montepulciano ora si sposta in Parlamento

Si allarga il ‘fronte del no’ sulla questione Montepulciano. Un fronte che vuole assolutamente ribellarsi alla decisione del Ministero dell’Agricoltura. Prima è arrivata una nota della segreteria provinciale del Pd, seguita dall’interrogazione presentata dall’onorevole Augusto Curti, sempre del Partito Democratico. "Il rischio concreto – hanno scritto l’offidana Marica Cataldi e il ripano Alessandro Ricci della Segreteria Dem - è che a fianco della dicitura Rosso Piceno in etichetta i consumatori anziché la denominazione "Montepulciano" saranno costretti a trovare la dicitura "Cordisco", generando non pochi problemi ad imprese e fruitori. Non capiamo il perché di questo attacco così violento da parte di Fratelli d’Italia e Lega alle imprese marchigiane e in particolare del Piceno, dato che quest’ultime rischiano di trovare diminuiti i fatturati a causa della confusione che si genererà nella lettura dell’etichetta da parte dei consumatori. D’altronde tra un vino composto di Montepulciano e sangiovese piuttosto che uno di Cordisco (di cui nessuno conosce la genesi) e sangiovese, cosa sceglierebbero i cittadini? Una ricaduta – prosegue la segreteria provinciale anche dal punto di vista occupazionale in un territorio che vede la più alta concentrazione di imprese vitivinicole delle Marche, molte delle quali situate anche nel cratere sismico. È una beffa pensare inoltre che il presidente della commissione Agricoltura della Camera dei deputati Mirco Carloni unitamente all’assessore all’agricoltura Antonini abbiano appena organizzato un evento per illustrare i loro grandi successi. Cosa racconteranno?"

A questo intervento ha fatto seguito l’interrogazione presentata dall’Onorevole Curti: "Ennesimo provvedimento contro le Marche da parte del Governo Meloni, questa volta ai danni del settore vitivinicolo. La vicenda relativa alla denominazione ’Montepulciano’ in retro etichetta che, in queste ore, sembrerebbe precludersi per i nostri grandi rossi rappresenta un vero e proprio calice amaro servito al Piceno e alle Marche. Si tratta di un dispositivo privo di senso e addirittura in contrasto con quanto stabilito dal "Testo unico del vino". Tale dispositivo infatti non va nella direzione di chi, anziché tutelare la trasparenza e la completezza delle informazioni alla clientela, pretenderebbe di introdurre un principio di tutela assoluto per i vitigni-denominazione. Purtroppo il comparto interessato rappresenta una platea ampia, anche geograficamente, costituita dai produttori di Rosso Piceno Doc, Rosso Piceno Doc Superiore e Offida Rosso Docg. Se dalle retro etichette di questi meravigliosi vini, prodotti all’85% con tale uvaggio, dovesse scomparire la relativa e storica dicitura "Montepulciano" un’intera economia subirebbe un danno incalcolabile. "Montepulciano", infatti, è la denominazione che certifica formalmente il rango enologico dei nostri rossi. Per questo oggi ho depositato un’interrogazione urgente al Ministro dell’Agricoltura per sollevare il dubbio di legittimità delle nuove disposizioni e, al contempo, per richiedere che i nostri produttori possano continuare ad utilizzare la denominazione Montepulciano".