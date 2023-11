Caligara ricattato: "Dammi lavoro o metto in rete le foto di tua moglie"

"Tu mi fai lavorare come public relation in discoteca ed io non pubblico le foto di tua moglie". Di questo ricatto è stato vittima il centrocampista dell’Ascoli Fabrizio Caligara per fatti avvenuti qualche anno fa quando indossava la maglia del Cagliari e giocava in serie A. Le indagini della Procura di Milano hanno individuato il responsabile della tentata estorsione, il 32enne novarese Davide Moia, che è stato condannato a due anni di reclusione; una pena che il giudice del tribunale di Milano Stefania Donadeo ha commutato in 1.444 ore di lavori di pubblica utilità sulle ambulanze. Un tentativo di ricatto che ha avuto come teatro, ancora una volta,anche i social. Il soggetto in questione nel 2018 minacciò Caligara di pubblicare su Instagram foto e video che lo ritraevano con la moglie. Per non farlo voleva in cambio che il centrocampista lo aiutasse a lavorare come pierre in una discoteca, così da poter trarre guadagno dalle prenotazioni dei tavoli a nome del giocatore. La vicenda è venuta a galla nel 2020 quando una ragazza ha visto su Instagram post pubblicati da Moia il quale parlava di lei come persona disponibile a incontri a sfondo sessuale; l’aveva anche minacciata attraverso WhatsApp di mettere in rete fantomatici suoi video a sfondo sessuale. La donna fece denuncia e quando la Procura di Milano aprì l’indagine fu sequestrato il telefono di Moia. I periti informatici scovarono conversazioni risalenti al 2018 quando il 32enne di Novara aveva messo a punto uno stratagemma per lucrare sui biglietti d’ingresso della discoteca La Rocca di Arona, sul Lago Maggiore. Li riconobbe Caligara, all’epoca appena 18enne; gli scattò delle foto mentre era con la moglie, pubblicandole su Instagram. Il calciatore gli chiese di rimuoverle e qui partì il ricatto: "se il Cagliari vede quel video domani sei licenziato" avrebbe detto Moia il 24 giugno 2018 a Caligara. Per rimuoverle chiedeva di essere assunto in discoteca come pierre. Ecco un’altra delle frasi incriminate: "quando fai i tavoli, li fai sotto la mia lista. Io ovviamente ci guadagno in popolarità se tu fai i tavoli sotto il nome "Davide Moia by Night": in cambio non attacco mai più né tua moglie né nessuno dei tuoi amici". Moia è dunque stato indagato per questa tentata estorsione ai danni del calciatore che poi fu prestato all’Ascoli. Ora è arrivata la condanna emessa dal tribunale di Milano.

Peppe Ercoli