Callas, Mascagni e Puccini Torna il festival dell’Opera

Callas, Mascagni e Puccini al Festival dell’Opera di Offida. Dal 2 al 9 settembre torna nella cittadina dei merletti il Festival dell’Opera il tema sarà l’Arte dello Stupore in omaggio del soprano Maria Callas a 100 anni dalla nascita (2 dicembre 1923) e andranno in scena ‘La Cavalleria Rusticana’ di Pietro Mascagni e ‘Il Tabarro’ di Giacomo Puccini. La direzione artistica del festival è a cura di Ettore Nova e Ambra Vespasiani. Gli appuntamenti inizieranno sabato, 2 settembre, alle 21.15, nel teatro Serpente Aureo con il concerto inaugurale ‘Tre Soprani per la Divina’, con i soprani Francesca Mannino, Emanuela Torresi e Samantha Sapienza. (Posto unico, 10 euro) Domenica, 3 settembre, alle 21.30 ci sarà l’evento Omaggio al Cinema a cura dell’orchestra di Fiati Città di Offida diretta dal Maestro Eldo Zazzetti. (Posto unico, 10 euro). Gli appuntamenti torneranno il 6 settembre all’Enoteca regionale alle 20.30 con ‘A cena con Maria’. I commensali potranno degustare un menu composto dalle ricette preferite della Callas o a lei dedicate. La serata sarà accompagnata da letture, danze, recitazione e arie d’opera. Per prenotazioni: 3280356412 o tramite mail [email protected] L’8 settembre ci sarà la possibilità di assistere alla prova generale dello spettacolo, al teatro, alle 16.30, mentre alle 19.30 allo Show Room di Ciù Ciù saranno presentate le due opere. Sabato 9 settembre, alle 21.15, andrà in scena ‘La Cavalleria Rusticana’ e a seguire ‘Il Tabarro’. Sarà il Maestro Roberto Bongiovanni a dirigere l’orchestra da camera del Piceno, la Corale Madonna di San Giovanni e il Coro Lirico Romano, con la regia del giovane Lorenzo Lenzi. Il soprano Ana Isabel Lazo interpreterà Santuzza, mentre il tenore Joan Lainez sarà Turiddu (Cavalleria Rusticana). Mentre sarà il baritono Ettore Nova vestire i panni di Michele e il soprano Samantha Sapienza quelli di Giorgietta ne ‘Il Tabarro’. Con loro in scena nelle due opere: Ambra Vespasiani, Giada Zocchi, Fabio Serani, Giada Frasconi, Fabio Aureli, Danilo Paludi. I biglietti sono prenotabili e acquistabili presso Monja Shop a Offida. Ci saranno i laboratori Ensemble - organizzati da EllePì eventi il 31 agosto e il 1 settembre nella chiesa di San Michele - per educare all’ascolto i più piccoli.