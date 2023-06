Callas, ricordo a cento anni dalla nascita

L’Accademia Organistica Elpidiense ha voluto ricordare il centenario della nascita di Maria Callas con, alle 17 di domani alla Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti sarà rappresentato, in edizione integrale, l’oratorio sacro San Giovanni Battista di Alessandro Stradella, l’unica opera sacra cantata dalla Callas. Composto su commissione della confraternita di San Giovanni de’ Fiorentini per l’anno santo 1675, l’oratorio venne presentato il 18 giugno 1949 a Perugia e, in quella occasione la Callas fu Erodiade; al suo fianco il giovane tenore di Sant’Elpidio a Mare Amedeo Berdini. Al concerto si esibiranno l’Orchestra barocca di Roma ‘Furiosi Affetti’, mentre i solisti, scelti per l’esecuzione filologica, saranno Francesco Divito, Federico Mauro Marcucci, Antonello Dorigo, Jaime Navarro, Matteo D’Apolito. Info 334 320265