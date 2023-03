Calligrafia, mostra e laboratori al terminal Dondero

Dopo l’avvio del Festival della Calligrafia inaugurato dall’incontro con il maestro Màlleus, la rassegna, organizzata da Ossmed con il sostegno della Regione Marche, della Fondazione Carifermo, del Comune e della Ssml San Domenico, ha vissuto un secondo momento di grande interesse con la mostra e i laboratori introduttivi alle calligrafie delle diverse culture, organizzati dall’Università Popolare di Fermo. Al terminal ’Mario Dondero’ sono stati esposti preziosi servizi da scrittura, provenienti dalla ricca collezione di Enzo Ercoli e materiali didattici d’epoca, provenienti dalla raccolta di Lauro Lupi.

In mostra opere del maestro Pierluigi Savini relative all’alfabeto ebraico e pannelli illustrativi delle scritture introdotte nei diversi laboratori: Andrea Gentili (corsivo italico), Tatiana Ivanova (cirillico), Daniela Marcozzi (cinese) e Maria Cristina Filoni (arabo). A breve, vista la partecipazione e l’interesse suscitato,l’Unipop Fermo farà partire un laboratorio di corsivo italiano con il docente Andrea Gentili che si terrà ei locali della biblioteca Romolo Spezioli di Fermo (per info e prenotazioni scrivere a [email protected]). "Un ringraziamento particolare – dicono gli organizzatori – ad Antonio Zappala’ (Amici dell’arte e del collezionismo), Piersante Iacopini e Matteo Silenzi per la cura nell’allestimento della mostra e a Stefano Luzi della ditta TreElle per i raffinati espositori messi a disposizione. Un ringraziamento doveroso all’Amministrazione per la concessione dell’uso della struttura e al personale dei Musei di Fermo per l’attiva collaborazione". Il Festival della Calligrafia prosegue con i laboratori dedicati agli insegnanti delle primarie del Fermano tenuti da docenti dell’Associazione Grafologica Italiana.