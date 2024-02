Calo demografico senza fine, Ascoli e Fermo in sofferenza

Ascoli e Fermo, 26 febbraio 2024 – Difficile sorprendersi guardando gli ultimi dati. L’Istat certifica anche a novembre quello che sta succedendo da diversi anni: l’entroterra continua a perdere abitanti, la costa regge o guadagna qualcosina. Ma se si perde tanto e si ottiene poco il bilancio è sempre in perdita.

Ecco allora che le province di Ascoli e Fermo continuano l’inarrestabile declino demografico. A fine novembre il territorio ascolano segna 200.820 abitanti, contro i 201.462 di gennaio; quello fermano è passato da 167.824 a 167.110. In sofferenza ci sono soprattutto i capoluoghi, con Ascoli che è scesa dai 45.664 di inizio anno ai 45.442 di novembre, mentre Fermo ha lasciato per strada 118 residenti toccando quota 35.795.

Va meglio lungo la costa: nel Piceno Monteprandone ha superato i 13mila abitanti, arrivando a 13.026, San Benedetto si conferma il comune più popoloso della provincia con 47.097 residenti (22 in più rispetto a Gennaio), ma zone costiere come Grottammare e Cupra Marittima fanno segnare dati in perdita. Stesso discorso nel fermano, dove guadagnano pochissimi comuni: su tutti Porto Sant’Elpidio (25.792 a novembre contro i 25.765 di gennaio) e la piccola Pedaso (2.863 rispetto ai 2.842 di partenza). Soffrono, più o meno tutti gli altri: calano Porto San Giorgio (15.578, ossia 47 in meno di gennaio), Sant’Elpidio a Mare (16.419 a novembre, 16.543 a inizio anno) e Montegranaro (12.468 contro i 12.515). Insomma una discesa generale che sembra non volersi arrestare.

Le culle vuote restano il problema principale. Il saldo tra nati e morti da gennaio e novembre nella provincia di Ascoli fa segnare -1.078, nel Fermano -1.045. Oltre un migliaio di residenti che poi è difficile colmare con gli arrivi dall’estero, anche se il saldo migratorio è l’unico dato con il segno positivo nella tabella Istat.

La fotografia che ne esce è quella di due province più vecchie, con meno abitanti e con più stranieri. Questi ultimi sono arrivati ad essere 13.589 nell’Ascolano e 16.633 nel Fermano. La nazione più rappresentata in provincia di Ascoli è la Romania, con 2.398 residenti, seguono Albania (2.182), Cina (1.014) e Marocco (949). Discorso leggermente diverso in provincia di Fermo, dove la comunità più popolosa è quella cinese (2.676 residenti), seguita da Romania (2.639), Albania (1.945), Marocco (1.869), Pakistan (1.022), India (907).