Calo demografico, si pensa ad accorpare

Nel territorio Piceno al fenomeno della migrazione della popolazione verso il mare, ha contribuito purtroppo anche il sisma del 2016. Pensare, però, che siano state solo le inagibilità delle case a produrre aumenti sensibili della popolazione nei comuni della costa adriatica e della vallata del Tronto, è troppo riduttivo. Nella cartina fornita gentilmente da un lettore del Carlino che fa ricerche sullo spopolamento nel Piceno, si nota chiaramente questo fenomeno.

Dal 2001 ad ottobre 2022, i comuni dell’entroterra Piceno hanno perso tantissimi abitanti: Arquata -33,94%, Montemonaco -22,5%, Montegallo -32,15%, Acquasanta -25,34%, Roccafluvione -15,37%, Comunanza -6%. Non solo. Anche la città di Ascoli è in calo (-11.17), ma sono in calo anche Venarotta, Folignano, Maltignano, Appignano, Castignano, Rotella, Force e Palmiano. Un fenomeno che riguarda anche Offida, Cossignano, Montedinove, Montalto, Carassai, Montefiore e Ripatransone. A fronte di questo calo demografico generale, si nota in questi venti anni, una crescita importante dei Comuni della Riviera: San Benedetto +4,14%, Grottammare +10,77%, Cupra +8,61%, Massignano +1,70%. A questi vanno aggiunti anche Acquaviva, Monsampolo, Castorano, Colli, Spinetoli, Castel di Lama e soprattutto Monteprandone (+24,27%). Oltre al sisma, tra le cause dello spopolamento dell’entroterra c’è anche la denatalità (nelle Marche le nascite sono in calo del 2,3% e il primo figlio nasce a un’età media di 31,4 anni, mentre nel 2008 era di 30 anni). Si prevede addirittura che nel 2070 i morti saranno il doppio dei nuovi nati.

Inoltre agli anziani che vivevano nei Comuni a ridosso dei Sibillini, purtroppo non si stanno sostituendo le giovani generazioni che preferiscono i comfort della città. Per quanto riguarda l’aumento demografico sulla costa c’è da considerare anche il fenomeno delle ‘seconde abitazioni’ in cui tante persone hanno portato la residenza per evitare il ‘salasso’ delle tasse comunali. Ma attenzione. La crescita di comuni confinanti al capoluogo Piceno come Castel di Lama, Colli e Spinetoli meritano altre considerazioni: costo delle case e degli affitti, servizi, opportunità di lavoro, parcheggi e scuole più moderne, su tutti. Nella città delle Cento Torri si sta lavorando tanto per riportare la popolazione tra le mura del centro storico a partire dalla messa in sicurezza delle scuole e dalle ristrutturazioni delle case, aggiungendo agevolazioni per le giovani coppie. Basterà? La sensazione è che l’ipotesi ventilata di un possibile accorpamento al capoluogo Piceno dei comuni di Maltignano, Folignano, Venarotta e Palmiano, potrebbe essere una soluzione per non perdere il ruolo di capofila del territorio, perdendo risorse economiche, progettualità e centralità. Un grande comune da 60.000 abitanti, avrebbe decisamente maggior peso e risorse. A quel punto basterebbe così aggiungere al nome della Provincia una semplice vocale e niente altro: Ascoli e Piceno.

Valerio Rosa