Cambia il medico di base. Arriva Edoardo Gagliardi

Ad Appignano del Tronto a seguito di un confronto con la direttrice del distretto sanitario, è stato informato, che a partire dal 1 giugno, il medico di medicina generale in servizio nel Comune sarà il dottor Edoardo Gagliardi. L’AST provvederà automaticamente ad assegnare tutti i pazienti attualmente in carico al dottor Marucci al dottor Gagliardi, evitando ai cittadini il disagio di doversi recare all’anagrafe assistiti di Ascoli Piceno. Va comunque ricordato che si può scegliere il medico curante e revocarlo in qualsiasi momento, senza bisogno di motivazioni, attraverso le sedi dell’Ast. Infatti chi desidera scegliere un medico diverso da Gagliardi potrà farlo recandosi direttamente negli sportelli anagrafe assistiti dell’AST ad Ascoli Piceno, che si trovano nell’ospedale ‘Mazzoni’. L’Ast nei prossimi giorni provvederà ad inviare una comunicazione a tutti i pazienti del dottor Marucci per spiegare la situazione.