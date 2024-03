Cambia la Tac, esami spostati. Nuovo macchinario in ospedale: pazienti dalla riviera al Mazzoni

Al via i lavori di smontaggio della vecchia Tac dell’ospedale Madonna del Soccorso che poi proseguiranno con l’installazione del nuovo grande apparecchio acquistato con i fondi Pnrr ma con costi di installazione a carico dell’Ast di Ascoli. In questo periodo i pazienti saranno dirottati all’ospedale Mazzoni di Ascoli, per cui ci saranno inevitabili disagi e già si percepiscono i primi mugugni. Essendo presente in ospedale una seconda Tac, solitamente dedicata agli esami richiesti per i pazienti che accedono al pronto soccorso, al fine di ridurre al minimo il disagio per i pazienti, l’azienda sanitaria ha predisposto un piano di recupero delle prestazioni che nei tre mesi non potranno essere fatte dalla Tac in smontaggio ma che erano già prenotate, riuscendo a non annullare alcuna prenotazione. Il piano prevede il mantenimento degli esami per i pazienti che accedono al Pronto soccorso e per tutti i ricoverati al Madonna del Soccorso.

Questo è possibile, in quanto l’apparecchio Tac dedicato al Pronto soccorso non lavora, solitamente, al massimo delle sue potenzialità. Infatti, dai dati a disposizione dell’Ast risulta un numero medio di 30 esami al giorno, quando potenzialmente, sulla base delle caratteristiche tecniche della tecnologia e degli orari di lavoro dei medici radiologi e dei tecnici di radiologia – Tsrm- (presenti sempre nelle 24 ore del giorno tutti i giorni dell’anno) ne possono essere fatti circa 45. Si stima che verranno eseguiti circa 300 esami aggiuntivi rispetto all’attività storica. Previsto inoltre lo spostamento degli esami Tac con mezzo di contrasto al Mazzoni che verranno eseguiti con l’apparecchio Tac dedicato alla radioterapia.

Si tratta di circa 130 persone nei tre mesi da marzo a maggio. Tutti i cittadini che avevano una prenotazione per questa tipologia di esame sono stati contattati telefonicamente. Poche persone hanno riferito una grande difficoltà allo spostamento verso Ascoli e pertanto per loro è stata elaborata una soluzione personalizzata. Gli esami verranno effettuati da personale sanitario (medico, tecnico di radiologia ed infermiere) dello stabilimento di San Benedetto che non modificherà il proprio orario di lavoro ma solo, temporaneamente e per due soli giorni la settimana, la sede di lavoro. "L’obiettivo – fa sapere la direzione dell’Ast – è importante e vogliamo raggiungerlo prima dell’estate e del grande afflusso di turisti; si spera di essere riusciti a ridurre al minimo il disagio per cittadini e pazienti".