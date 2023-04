Cambia la viabilità, disagi per i corrieri: "Fermati dai vigili"

Consegne saltate e ritiri annullati. Quella di ieri è stata una mattinata di caos per tanti automobilisti ma soprattutto per tanti corrieri, che sono rimasti disorientati dall’improvviso cambio della viabilità in alcune vie del centro. A cominciare dalla rivoluzione del traffico che ha riguardato corso Trento e Trieste, dove i lavori si stanno spostando nello spazio antistante la prefettura, provocando ovviamente l’ennesima modifica alla viabilità. Decisioni, in realtà, che erano state comunicate dal Comune attraverso un’apposita ordinanza emessa mercoledì, dunque il giorno precedente, forse un po’ tardivamente. In effetti, in pochi erano riusciti a prenderne visione. Per alcune vie, tra le quali via XX Settembre, corso Trento e Trieste, piazza Santa Maria Intervineas e piazza Simonetti, infatti, in base a tale ordinanza, il transito e la permanenza dei veicoli è limitato ai soli autorizzati esclusivamente dalle 20.30 alle 7.30, dunque in fascia notturna. Così, ieri mattina, per alcuni corrieri è stato impossibile procedere alla consegna della merce sia ai privati che vivono in centro storico che ai commercianti. "Nonostante avessimo il regolare permesso di carico e scarico, c’erano dei vigili che non ci hanno fatto passare – racconta un corriere –. I disagi sono stati molti e io alcune consegne non ho potuto farle. Alcuni esercenti del centro si sono lamentati con noi, ma sarebbe stato impossibile portare dei pacchi, piuttosto pesanti, a piedi. Capisco che c’era un’ordinanza, ma credo ci sia stata una scarsa e poco tempestiva comunicazione da parte del Comune". "Io ho provveduto ugualmente alle consegne – prosegue un altro corriere –, ma nel corso della mattinata ho dovuto percorrere tantissimi chilometri a piedi, nelle vie del centro, con la merce in mano. Ci sono stati dei significativi ritardi nelle consegne. Mi auguro che si faccia qualcosa per evitare di dover sopportare tali disagi anche nel corso dei prossimi giorni".