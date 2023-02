Cambia la viabilità in centro ad Ascoli. L’Amministrazione Comunale informa infatti che, nella giornata di oggi, per lo svolgimento di lavori, verrà interdetta la circolazione veicolare in via Pretoriana, nel tratto compreso da piazza Roma a via delle Convertite, dalle 13.30 fino alle 16. In via delle Convertite, dalle 9 alle 16. È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, in ambo i lati, dei tratti interessati ai lavori ubicati sia in via Pretoriana sia in via delle Convertite.