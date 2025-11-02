Cambia la viabilità. Visite al cimitero: parcheggi e sensi unici

Anche quest’anno, in occasione della festività di Ognissanti, la viabilità attorno al cimitero cittadino è stata riorganizzata. Le modifiche, in vigore sia ieri sia oggi, tra le 8 e le 18. In particolare, è stato disposto il divieto di circolazione in via San Serafino da Montegranaro, nel tratto compreso tra via Verdi e l’ingresso del cimitero, oltre alla chiusura della corsia di accesso in direzione via Vivaldi allo svincolo semaforizzato di via Bengasi. Stop anche alla sosta sul lato ovest del piazzale antistante i nuovi lotti e sul lato nord di quello davanti agli ingressi della parte storica del cimitero. Contestualmente, per agevolare la fluidità del traffico, in via Tebaldini è stato istituito il doppio senso di circolazione.

Questa mattina, dalle 8.30 alle 13, scatterà inoltre il divieto di sosta nell’area di parcheggio situata sul lato est, all’ingresso della parte vecchia del cimitero. Gli stalli sono stati riservati alle autorità e alle associazioni combattentistiche e d’arma impegnate nella cerimonia di commemorazione dei caduti di guerra. Come ormai tradizione, il Comune (in collaborazione con la ditta Paoli Elettroimpianti e la Croce Verde) ha attivato un servizio gratuito di trasporto interno dedicato ad anziani e persone con disabilità. I mezzi, tutti a trazione elettrica, sono operativi oggi dalle 9.30 alle 16.30 all’interno del cimitero di Borgo Solestà, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti tra i vari lotti e garantire un accesso agevole a tutti i visitatori.

Al di fuori di questi orari resta attivo, sempre entro la fascia di apertura del camposanto, anche un servizio navetta di collegamento. Per motivi di sicurezza e per agevolare la gestione dei flussi di persone, sono sospesi fino a oggi tutti i lavori e gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, in corso nei cimiteri cittadini. Vietata, inoltre, la circolazione dei veicoli privati all’interno dei camposanti, salvo gli accessi preventivamente autorizzati. Tuttavia, la Polizia Municipale potrà comunque disporne la limitazione o l’interdizione qualora l’afflusso di visitatori lo renda necessario.

Matteo Porfiri