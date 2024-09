Cambia l’illuminazione in città: ecco la mappa delle 28 strade coinvolte nel progetto

Nuova illuminazione sostenibile, arrivano i fondi dal Pnrr. Il comune ha intercettato 130mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza da spendere per l’efficientamento energetico dei territori comunali: il progetto redatto dagli uffici dell’ente rivierasco include l’ammodernamento delle sorgenti luminose all’interno di tre distinti perimetri, ovvero a nord, centro-ovest e sud-est. Nello specifico, verrà effettuata la sostituzione di pali, plafoniere e lampade in 28 vie della città.

Ad essere inclusa nell’iniziativa è, in primis, la zona fra Sant’Antonio e Santa Lucia (via Pianosa, Lampedusa, Caprera, Capri, Anacapri, Malta, Ceci, Elba, Ustica, Pantelleria, Corsica, Sicilia e Sardegna), dopodiché alcune traverse fra via Sgambati e via dei Mille (via Leoncavallo, Sacchini, Pergolesi, Vivaldi, Zandonai, Puccini, Giordano) ed infine buona parte del quartiere San Filippo Neri (via Marsala, Foscolo, Oriani, De Carolis, Di Giacomo, la porzione nord di via Monti, quella sud di via Ferri e quella est di via Manzoni). "Questo è un lavoro molto importante – commenta il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – e peraltro sarà effettuato con fondi interamente intercettati dal Ministero, quindi a costo zero per il comune. Va ricordato, inoltre, che questo avviene per il terzo anno consecutivo, quindi contiamo di intervenire su tutta la città per step successivi". Dopo il 20 settembre partirà, inoltre, la sostituzione dell’illuminazione in via Voltattorni – che era stata procrastinata a causa del maltempo – e in alcune aree del quartiere Europa, come via Ristori e via Milli. Due giorni fa, quindi, il comune ha provveduto ad affidare i lavori, che partiranno nei prossimi giorni.