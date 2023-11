Cambiamento climatico, incontri e mostra

Lunedì 13 novembre è in programma la chiusura del workshop del Progetto ErasmusPlus ‘Clicche’ - Climate Change, Cities, Communities and Equity in Health - che ha visto coinvolta anche San Benedetto attraverso la partecipazione dei cittadini residenti nel quartiere di Sant’Antonio. ‘Clicche’, alla cui realizzazione collaborano quattro enti accademici (Unicam, Cnr, il Cyprus Instituto di Lefkosia, l’Instituto Universitario de Lisboao e l’Università di Belgrado) e quattro città (San Benedetto, Nicosia, Lisbona e Valjevo) nasce con l’obiettivo di sviluppare e testare nuove metodologie di d’insegnamento delle tematiche ambientali. L’evento di chiusura si chiama ‘Water for a friend’ e si articolerà in due seminari di disseminazione e di un happening partecipativo basato sui risultati delle attività del laboratorio locale ‘Sant’Antonio’ di San Benedetto, incentrato sul cambiamento climatico e sugli effetti sulla salute degli abitanti delle aree urbane. L’evento si svolgerà ad Ascoli presso la Scuola di Architettura e Design e a San Benedetto nella sede di Unicam con il coinvolgimento attivo di stakeholders, cittadini, docenti e studenti. Interverrà il professor Mauro Varotto, Università di Padova. In collegamento ci sarà il ricercatore di Legambiente Gabriele Nanni. Sarà poi inaugurata la mostra ‘L’Italia che Verrà’ a cura degli studenti della Scuola di Architettura e Design.