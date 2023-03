"Cambiamo volto a Grottammare"

La città di Grottammare è un cantiere aperto. Il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore ai lavori pubblici, Manolo Olivieri, hanno compiuto un tour attraverso i luoghi dove le ditte appaltatrici stanno producendo il massimo sforzo per chiudere i lavori prima dell’estate. Si va dal lungomare della Repubblica al Parco del Colle, dall’Autostazione di via Matteotti, al piazzale della stazione ferroviaria. Iniziamo da quest’ultimo. Nella zona nord i lavori sono stati completati con il primo stralcio, mentre sul versante sud è stata realizzata la pavimentazione ed ora si attende l’arrivo degli arredi: pensilina, panchine e porta bici. "Abbiamo ristretto la rotatoria per facilitare il passaggio dei pullman – ricordano Piergallini e Olivieri – Ora abbiamo un sito intermodale in cui si intrecciano varie forme di viabilità: ferrovia, pullman di linea, trasporto pubblico urbano e bici stazione con il collegamento al lungomare tramite pista ciclabile".

Spesa 100mila euro, di cui 70 di finanziamento regionale e 30 di risorse comunali. Sarà aperta dopo Pasqua. Lungo la provinciale Cuprense, tra via Toscanini e via Cilea, prende corpo "Il Parco del Colle", opera di ingegneria ambientale, costata 400 mila euro interamente finanziata con il Pnrr. E’ stato recuperato uno spazio che era divenuto impenetrabile e che adesso andrà a collegare il quartiere ex Ferriera al quartiere Azzolino. Eseguiti lavori di consolidamento del costone, che era a rischio idrogeologico, realizzati camminamenti, impianto di illuminazione, ripulita la vegetazione recuperale e poi installate alcune panchine. Vi saranno messe a dimora 40 piante tra querce e roverella oltre a rampicanti. In futuro il parco sarà collegato a nord ovest con l’area boschiva della Cagliata, accanto al paese alto e ad est (progetto da fare) con l’area marina attraverso via Ballestra e l’area verde comunale sopra la Nazionale. Molto interessante la riqualificazione dell’Autostazione di via Matteotti, che è la parte più critica del centro cittadino. Viene realizzata con un contributo privato (per la concessione di una lottizzazione) di 250mila euro, di cui 80mila spesi per il marciapiede di via Valtesino e il resto per l’Autostazione. Vi saranno montate una pensilina e le sedute, saranno abbattute le barriere architettoniche e realizzati parcheggi inerbiti in sintonia con le aiuole di piazza San Pio V oltre a una nuova illuminazione. Fine lavori previsti per metà aprile. L’opera del lungomare merita un capitolo a parte.

Marcello Iezzi