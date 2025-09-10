Cambiano gli assessori ma la maggioranza è in crisi

Le nomine ci sono, l’amministrazione – forse – ancora per poco. È questa la lettura che attualmente domina al civico 124 di Viale De Gasperi su quanto accaduto negli ultimi giorni in fatto di giunta e nuovi ingressi in maggioranza. Ieri mattina, intanto, l’assessorato al sociale è stato conferito a Stefano Muzi: la delega è passata al forzista da Andrea Sanguigni, che invece è diventato assessore ai lavori pubblici. E con l’incarico di vicesindaco conferito settimane fa a Laura Camaioni, l’esecutivo comunale non dovrebbe conoscere ulteriori stravolgimenti. Tutt’altro discorso vale per l’amministrazione Spazzafumo, che invece sarebbe a un passo dalla fine prematura. Il punto è che tutto dipende, ora, da quel che deciderà di fare il Centro civico popolare, gruppo che consta di quattro consiglieri e due assessori e che si è riunito ieri sera per discutere il proprio futuro all’interno della compagine attuale. Voci di corridoio vedrebbero i centristi discostarsi dall’amministrazione dopo l’approvazione del bilancio consolidato e dell’avanzo, che andrà in assise a fine settembre. La rottura, secondo tale ipotesi, dovrebbe avvenire a dicembre. Non è escluso, peraltro, che sia lo stesso Spazzafumo a rassegnare le dimissioni dopo l’approvazione del bilancio. Ma la vicenda potrebbe seguire sviluppi differenti: pur senza l’appoggio del Ccp, il sindaco potrebbe puntare su un rientro di Viva San Benedetto nei ranghi della maggioranza e sull’ingresso di Annalisa Marchegiani. In aggiunta, se Luciana Barlocci decidesse di dimettersi da consigliera, subentrerebbe Mariella Balloni. Ma se questo è il calcolo politico del primo cittadino, l’amministrazione avrebbe comunque le settimane contate. In primo luogo non è chiaro come Viva possa rientrare, dopo aver detto che non ci sono più le condizioni per stare in una maggioranza che aveva fatto del civismo il suo marchio di fabbrica. Due: scommettere su un ingresso della Marchegiani è quantomeno un azzardo, visto quanto la consigliera si sia dimostrata critica nei confronti dell’amministrazione. Il tutto poi dovrebbe passare per l’addio di un’altra consigliera del misto, anch’essa in aperto contrasto con la squadra di governo. Insomma, uno scenario abbastanza improbabile. L’ennesima crisi politica andata in scena a San Benedetto, propiziata dal consiglio deserto di fine giugno, appare ora come quella che potrebbe chiudere definitivamente l’esperienza amministrativa iniziata nell’autunno del 2021 con una coalizione, va detto, piuttosto differente.

Giuseppe Di Marco