Cambiano le modalità per le aree di sosta in centro storico

Cambiano le modalità di assegnazione dei parcheggi riservati e numerati del centro storico (parcheggio via Palmaroli). Il Servizio Valorizzazione e Sostenibilità del Patrimonio ha emanato un avviso destinato ai residenti, domiciliati o titolari di attività economiche all’interno della ZTL "Paese Alto" contenente le modalità per presentare domanda di abbonamento per la fruizione di stalli di sosta riservati e numerati o per il rilascio del tagliando di sosta su area libera riservata. L’assegnazione ha validità annuale 1 gennaio - 31 dicembre. La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 15 dicembre per l’annualità 2025. Per le annualità future, le richieste potranno essere presentate annualmente dal 1 settembre al 31 ottobre. I posti numerati assegnabili sono 25. L’abbonamento distingue la tariffa per residenti (85 €) da quella per domiciliati o operatori economici (110 €). Per la sosta nell’area libera riservata ai residenti, la richiesta del tagliando è gratuita. In tutti i casi, le domande vanno presentate tramite i modelli già predisposti dagli uffici comunali. L’avviso integrale e i moduli sono scaricabili dalla sezione "Avvisi e bandi" del sito ufficiale del Comune.