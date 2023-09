Cambio di look per il parco della Luna

Nuovo look per il Parco della Luna ad Offida, che rappresenta un importante biglietto da visita per chi arriva in città. Dall’11 settembre, e per i prossimi mesi, l’ex Bambinopoli sarà chiusa al pubblico e verrà restituita agli offidani a primavera, completamente rinnovata, in questi modo l’area rappresenterà una delle ‘porte dell’accoglienza’ dei turisti, che faranno visita alla cittadina dei merletti. Molti gli interventi in programma, che garantiranno maggiore sicurezza e renderanno l’area più bella e confortevole. Si provvederà alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione, che utilizzerà la tecnologia led, garantendo così un importante risparmio energetico. È previsto inoltre il rifacimento totale del manto erboso e per mantenerlo sempre verde e rigoglioso verrà potenziato e ottimizzato il sistema d’irrigazione. Tutti i giochi saranno sostituiti con quelli di ultima generazione. Investimento complessivo oltre i 300mila euro.

m.g.l.