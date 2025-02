Camera penale all’attacco: "Riorganizzazione del tribunale, rischiamo disservizi e ritardi"

La Camera Penale ritiene profondamente errato il provvedimento del presidente del Tribunale di Ascoli Luigi Cirillo, con il quale è stato disposto che per sostituire il giudice Annalisa Giusti, trasferitasi presso la Corte d’Appello di Ancona, la collega Angela Miccoli – attuale magistrato del Tribunale monocratico – vada ad occupare la funzione di giudice per le indagini preliminari, peraltro alternandosi con la il giudice Barbara Caponetti (attuale giudice delle udienze preliminari) nelle rispettive funzioni. "Un provvedimento che così come è strutturato è destinato a paralizzare gran parte dell’attività penale per almeno sei mesi prevedendo che i fascicoli in carico alla Miccoli siano assegnati agli altri due magistrati togati che, ovviamente, hanno già i propri carichi di lavoro. Tutto questo – afferma il direttivo della Camera Penale di Ascoli – in un quadro in cui ci sono già costanti ritardi e udienze monocratiche con ruoli di 30 e più fascicoli". Il nuovo Gip si alternerà con il Gup per le misure da Gip e per le udienze da Gup. "Un sistema cervellotico, inutilmente complicato, che comporterà incompatibilità tra giudici, ritardi e disservizi alla giustizia e dunque ai cittadini utenti".

Secondo la Camera Penale, il ruolo del Gip poteva essere assegnato per questi mesi ad un giudice del ruolo civile, tenuto conto che ogni anno vengono iscritti nel Tribunale Civile di Ascoli 200 fascicoli in meno rispetto al precedente e che quindi, in questi ultimi anni, il carico di sopravvenienze si è ridotto moltissimo, mantenendo tuttavia inalterato lo stesso numero di magistrati addetti al settore. Diversamente per il ruolo penale, dove le iscrizioni sono sempre le stesse ed in questo momento vi è una carenza di organico. "Il ruolo del Gip, come detto, poteva essere assegnato per questi mesi ad un giudice del ruolo civile con già due anni di esperienza dibattimentale figura professionale questa certamente presente all’interno dell’organico del Tribunale di Ascoli. Anche il presidente del tribunale, ad esempio e non sembri una provocazione, avrebbe potuto farsi carico del ruolo fino all’arrivo di altro magistrato, o magari anche solo dei fascicoli delle opposizioni alle richieste di archiviazione". La Camera Penale comunicherà questo stato di cose agli organi superiori e proclama lo stato di agitazione, non escludendo altre iniziative se non sarà data una risposta adeguata "al grave disservizio che la giustizia ascolana, e dunque i cittadini, riceveranno da questa scelta palesemente errata ed inadeguata".

p.erc.