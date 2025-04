Cameriera aggredita per strada. Finisce in ospedale dopo le botte

Una cameriera venticinquenne di Grottammare, venerdì sera è stata aggredita per strada da una ragazza russa senza una fissa dimora che si fa ospitare da qualche residente del luogo. La giovane vittima, picchiata e che si è vista perfino strappare ciocche di capelli, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale di San Benedetto. Del caso sono stati informati i carabinieri della locale stazione, ma la giovane picchiata pare abbia deciso di non sporgere denuncia, probabilmente temendo eventuali ripercussioni. Si tratta di un caso preoccupante, poiché la stessa giovane russa non è nuova a simili atteggiamenti quando perde il controllo, dopo aver bevuto, e per questa ragione è stata anche arrestata e denunciata più volte. L’episodio è avvenuto in via Pola. La cameriera si stava recando a lavoro quando si è vista avvicinare dalla donna di nazionalità russa, in compagnia di un uomo del luogo, che l’accusava di averle rubato delle mele. Cosa di cui la venticinquenne non riusciva neppure a rendersi conto di cosa stesse parlando. Sta di fatto che in men che non si dica la ragazza è stata aggredita dalla cittadina straniera che l’ha riempita di botte strappandole perfino i capelli. I presenti sono intervenuti e la cameriera accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso.

In assenza di una denuncia le autorità locali non hanno potuto procedere nei confronti della cittadina dell’Est Europa che in un’occasione aveva anche distrutto un appartamento e che di recente era stata anche arrestata dai carabinieri di Ripatransone per altra aggressione, sempre senza alcuna ragione. Eventi preoccupanti, anche in vista della stagione estiva. Trattandosi di una persona già conosciuta dalle forze dell’ordine e che non ha una residenza nel comune di Grottammare, qualche provvedimento le autorità preposte potrebbero adottarlo.