Camici bianchi ai saluti. Altri quattro medici presto in pensione:: "In tanti via prima"

Saranno quattro, nel distretto sanitario di Ascoli, i medici di medicina generale che andranno in pensione entro il prossimo mese di maggio. Si tratta dei primi quattro del 2024, anno che comunque ne vedrà altri porre fine alla propria attività professionale convenzionata, per raggiunti limiti di età (70 anni), o perché hanno comunque i requisiti per smettere. Tradotto in numeri, quattro medici in pensione sta a significare che almeno quattromila assistiti dovranno trovarne un altro. I pazienti direttamente interessati dal pensionamento del proprio medico di famiglia – come spiega il direttore del distretto Giovanna Picciotti – riceveranno una lettera a casa, circa un mesetto prima, con la quale saranno informati della necessità di scegliere un nuovo professionista. Ma, rassicura la Picciotti, tutti i comuni del distretto sanitario di Ascoli saranno coperti.

"Tanti medici sono andati via prima del previsto – dice la Picciotti –, di solito scelgono di smettere a 68 anni e di non arrivare a 70 anni. Ma c’è anche chi va via ancora prima se può. Quindi, le previsioni che noi abbiamo fatto calcolando i 70 anni di età, ovvero il termine ultimo di servizio, di fatto saltano, perché qualcuno va via anticipatamente, mentre qualcun altro chiede invece di rimanere fino a 72 anni in base alla norma dell’anno scorso". "Entro maggio andranno in pensione sicuramente – continua il direttore del distretto – quattro medici di medicina generale. Il 31 marzo di ogni anno l’Ast stabilisce quali sono le località carenti, in quali comuni manca un medico. Ma a Ascoli città diversi medici possono acquisire un cospicuo numero di pazienti, e nei comuni periferici ce ne è almeno uno per ciascuno. Dunque, si è sempre riusciti a non far trovare nessun cittadino nella condizione di dover scegliere il proprio medico con ambulatorio fuori dal comune di residenza. Su questo ci abbiamo lavorato molto. In occasione del pensionamento di un medico – dice ancora – l’Ast scrive a tutti gli assistiti circa la necessità di sceglierne uno nuovo".

Il 31 dicembre 2023 è andato in pensione il medico di medicina generale massimalista Italo Paolini, con ambulatorio a Arquata e Venarotta. Dopo un’iniziale preoccupazione da parte degli assistiti, anche perché si tratta di persone che vivono in comuni dell’entroterra, soprattutto Arquata, distanti da Ascoli, sono arrivati i sostituti. "Ad Arquata hanno aperto un ambulatorio secondario – conclude la Picciotti – i medici Santina Chiodi e Roberto Costa, e ciascuno fa due sedute settimanali. Quindi, molti assistiti avevano già il dottor Carducci, mentre quelli di Paolini che dovevano scegliere un nuovo medico hanno potuto optare per uno dei due tra Chiodi e Costa che garantiscono così, insieme a Carducci, la continuità assistenziale a Arquata".

Lorenza Cappelli