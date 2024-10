Camilloni: "Per ora non guardiamo la classifica"

A Castelfidardo è stato tra i migliori in campo. Manuel Camilloni, è arrivato lo scorso anno dall’Ascoli, difensore classe 2004, originario di Roma, ha iniziato i primi passi nella Tor Tre Teste arrivando ad Ascoli nella stagione 2021/22. "Mi è sempre piaciuto l’ambiente, l’ambizione e la serietà dell’Atletico Ascoli – ha ammesso il numero 25 dei bianconeri – ma soprattutto per la voglia di investire sui giovani. Mister e società mi hanno colpito per la loro professionalità, ma la cosa che mi ha fatto più piacere è la voglia con cui mi hanno cercato. Sono un terzino destro ma avendo ricoperto tutte le posizioni in difesa mi ritengo un giocatore duttile, e sono quindi a completa disposizione del mister e dei miei compagni. Metto sempre davanti gli obiettivi di squadra e credo che con il lavoro possiamo dire la nostra. Quest’anno siamo partiti bene e anche a Castelfidardo siamo stati bravi a rientrare in partita dopo il gol dei padroni di casa. Siamo venuti qua sapendo che il Castelfidardo è una grande squadra è stata una partita di duelli. Loro sono partiti subito forte poi siamo stati bravi noi a sfruttare le occasioni prima per pareggiare poi per conquistare l’intera posta in palio. La classifica non la guardiamo. E’ vero – ha concluso Manuel Camilloni – siamo ad un passo dalla vetta della classifica, ma in questo momento conta poco. Ieri ci siamo ritrovati per preparare la sfida di domenica al ‘Don Mauro Bartolini’ contro l’Avezzano che viene da due risultati positivi. Prepareremo la partita durante la settimana con grossa grinta e umiltà sapendo che ospiteremo un avversario quotato da non sottovalutare". E in effetti, l’Avezzano di Mister Sandro Pochesci pare davvero aver cambiato marcia nelle ultime due giornate in cui ha conquistato quattro punti pesanti vincendo a San Benedetto e pareggiando con L’Aquila.

Valerio Rosa