Camion a fuoco. La viabilità in tilt per ore

Tonnellate di dolciumi per il periodo di Pasqua e altri generi alimentari sono andati distrutti nel rogo che ha letteralmente divorato il camion che li trasportava. Chiusa l’Ascoli mare, dalle ore 14,30, con uscita obbligatoria, prima a Monsampolo e poi a Spinetoli, fino a tarda sera. Sul posto hanno operato 5 squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto e Ascoli, unitamente alle pattuglie della polizia stradale di Ascoli che si è occupata della viabilità. Per tutto il pomeriggio è stato un caos sulla stessa Ascoli Mare e lungo la Salaria. L’autoarticolato ha preso fuoco in direzione del raccordo con il casello autostradale di San Benedetto. Le operazioni di spegnimento e di bonifica della zona interessata dalle fiamme, sono andate avanti fino al tardo pomeriggio. L’incendio si è esteso anche alle sterpaglie a margine della strada, a breve distanza dallo svincolo per accedere al casello autostradale dell’A14, finendo per danneggiare anche la segnaletica a ponte sulla carreggiata, che è stata smontata. Vi sono stati momenti di preoccupazione quando da lontano si sono viste le fiamme e la colonna di fumo denso levarsi fino a notevole altezza. Il conducente dell’autoarticolato, quando si è accorto dell’incendio, ha accostato e poi ha abbandonato velocemente la cabina di guida dando l’allarme ai vigili del fuoco. Il materiale trasportato, alimentari confezionati, ha preso rapidamente fuoco e non è stato possibile salvare nulla. La polizia stradale di Ascoli ha fatto intervenire anche il personale dell’arpam per verificare eventuali fenomeni inquinanti che potessero sprigionarsi dai materiali trasportati dal camion.

ma. ie.