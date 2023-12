Camion finisce tra i campi, paura a Castel di Lama

Tragedia sfiorata a Castel di Lama, dove due giorni fa, in aperta campagna, in località Fontanè, vicino la frazione di Cabbiano, una pompa autocarrata, utilizzata nei lavori di ristrutturazione per danni sismici di una struttura, si è sfrenata ed è piombata fra i campi. Gli alberi di olivo hanno attutito la corsa ed hanno evitato conseguenze ben più gravi, sia a cose che a persone. La cabina del camion è andata distrutta completamente, per fortuna al suo interno non si trovava nessuno, altrimenti l’incidente avrebbe avuto conseguenze ben più gravi. Ieri si sono svolte le operazioni per il recupero del mezzo, che sono state piuttosto complesse. Il camion è stato trascinato tra i campi da due scavatori, fino a raggiungere la strada comunale per Cabbiano, dove la pompa autocarrata è stato recuperata e portato via. Purtroppo la strada da dove era passato all’inizio, che collega la frazione di Cabbiano a Fontanè risultava troppo stretta per poter essere utilizzata nelle complicate operazioni di recupero del mezzo. Le manovre hanno richiesto diverse ore di lavoro e hanno creato disagi per la circolazione, in particolar modo per le auto che dalla Mezzina risalivano verso il paese alto di Castel di Lama, che hanno dovuto trovare un percorso alternativo. Si è trattato di un’operazione molto complessa e che ha suscitato l’interesse di molti curiosi, soprattutto di alcuni automobilisti che percorrevano la Mezzina che per hanno rischiato di provocare anche un altro incidente.