Camion perde il carico, caos in autostrada

Un’altra giornata difficile per la viabilità lungo la fascia costiera del Piceno a seguito di un incidente accaduto alle 7,20 di ieri sulla carreggiata nord dell’autostrada A 14 nei pressi del casello di Grottammare. Un camion che trasportava macchinari industriali ha perso il carico ed è stato il caos totale poiché avvenuto nella zona in cui c’è il cantiere e dove solitamente ci sono incolonnamenti. Nell’occorso vi è stato anche un ferito lieve F. S. di 25 anni che è stato soccorso dal personale della potes-118 di San Benedetto che l’ha medica sul posto. Vi è stato un gran da fare per le pattuglie della polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio, per i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto e per il personale di Autostrade per l’Italia.

A seguito del sinistro ci sono stati importanti incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia, per cui molti automobilisti e camionisti hanno preferito abbandonare l’autostrada e percorrere il tratto tra San Benedetto e Pedaso e viceversa, della statale Adriatica intasando per ore i centri abitati costieri. Particolari difficoltà nella città di San Benedetto per via della giornata di mercato infrasettimanale. Nulla di nuovo, a ogni modo, poiché scene come quelle di ieri se ne vedono ormai da anni, ma la situazione sembra andare verso una risoluzione. Nel tratto tra Pedaso e San Benedetto, che si estende per un totale 23 km, sono attivi due cantieri che rientrano nel piano di potenziamento degli impianti delle gallerie, in ottemperanza alla normativa europea. Si tratta nel dettaglio della galleria Pedaso Sud (tra Pedaso e Grottammare), il cui termine delle lavorazioni impattanti è previsto per il prossimo 25 maggio e delle gallerie Montesecco Sud e Nord, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto il cui termine delle lavorazioni impattanti è previsto per il 29 maggio.

La cantierizzazione di entrambe le attività prevede una riduzione di corsia in entrambi i sensi di marcia di giorno e l’attivazione di uno scambio di carreggiata dalle 22 orario in cui ogni giorno, sette giorni su sette prendono il via le lavorazioni che proseguono fino alle 6 del mattino quando lo scambio di carreggiata viene rimosso. Anche per queste cantierizzazioni, in orario diurno, viene attuato lo schema segnaletico idoneo per garantire un flusso di traffico per direzione di marcia e un flusso aggiuntivo nella direzione prevalente del traffico. Va aggiunto che il 29 maggio saranno comunque tolti i cantieri per la sospensione estiva che inizia con il ponte del 2 giugno.

Marcello Iezzi