Camion si ribalta, benzina sulla strada

Un camion carico di materiali ferrosi si è ribaltato alla rotatoria fra la Nazionale e via San Giovanni a sud di Porto d’Ascoli. Il conducente del mezzo, T. A. 56 anni di nazionalità albanese, è rimasto ferito. I sanitari della Potes 118 l’hanno trasportato all’ospedale poiché l’uomo ha subito una contusione cranica con ferita, ma è stato sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici anche per valutare altri eventuali danni agli arti inferiori. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di San Benedetto con sette uomini e tre automezzi per mettere la situazione sotto controllo. In seguito sono iniziate le operazioni di recupero. La polizia stradale di Ascoli si è occupata della viabilità. Sul posto anche le squadre di operai addetti alla pulizia della sede stradale inondata di carburante. Alla base del sinistro lo sbilanciamento del carico. Per consentire tutte le operazioni necessarie a risolvere la situazione, la strada è stata chiusa per lungo tempo con prevedibili disagi soprattutto nell’ora di punta. Le operazioni si sono protratte fino alla prima serata di ieri.