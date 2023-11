Camminata contro la violenza. Associazioni insieme per le donne

Prima camminata ad Ascoli contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione di quella che è diventata una vera e propria piaga sociale di dimensione mondiale. Organizzata dalle suore ospedaliere della casa di cura ‘Villa San Giuseppe’, Avis di Ascoli, Comune, Uisp , ‘Sport e vita’ e ‘Giustizia donna’, la camminata è stata chiamata ‘CamminaMenni’ allo scopo di unire tutti nel dire no alla violenza di genere. La figura femminile è al centro dell’opera della congregazione delle suore ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù fin dalla sua fondazione quando, nel 1881, San Benedetto Menni, insieme a Maria Josefa Recio e Maria Angustias Gimenez, hanno dato vita all’istituzione con l’intento di fornire una risposta a un settore della società allora trascurato: la cura delle donne affette da malattie mentali. Le donne, quindi, sono state le prime a ricevere assistenza dalle suore ospedaliere. Oggi, invece, non solo offrono competenza e professionalità nella cura, ma sono anche impegnate al fianco di altre donne per fermare la violenza. ‘CamminaMenni’ è un’iniziativa, pensata insieme all’Avis comunale, che invita i partecipanti a camminare insieme per pensare, condividere e parlare delle donne, contrastando il terribile fenomeno della violenza che molte di loro subiscono.

"La violenza contro la donna – dice la presidente dell’Avis comunale, Maria Pia Mancini – è un tema importante da affrontare e urgente da risolvere. Non c’è giorno in cui non si senta parlare di femminicidio e quindi, diventa ancora più importante combattere il fenomeno e sensibilizzare la cittadinanza creando eventi di ogni tipo. L’Avis vuole dare il proprio contributo perché non sia più solo una giornata, evidenziando come il sangue debba essere sempre e solo quello donato". Il programma del 25 novembre prevede due eventi: una camminata e una gara podistica non competitiva, ‘Ascoli corre in rosso’, con partenza da via dei Tigli (panchina rossa) a Monticelli, per proseguire fino piazza della verdura. Il percorso sarà caratterizzato dalle panchine rosse dislocate per la città. A seguire, al foyer del teatro Ventidio Basso, ai Donattori sarà affidata la conclusione attraverso un corto teatrale sul tema, seguito dalla premiazione e da un momento di convivialità. Il programma: alle 14 registrazione nella casa di cura ‘Villa San Giuseppe’, alle 15.30 partenza della passeggiata e gara podistica da via dei Tigli, alle 17 arrivo al chiostro di San Francesco. Info: 3664857198.

Lorenza Cappelli